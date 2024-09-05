Güreşte 4 madalya birden!

İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, grekoromen stilde ikişer gümüş ve bronz madalya kazandı.



Pontevedra kentindeki organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.



82 kilo finalinde Kazak Islam Yevloyev'e mağlup olan Alperen Berber, gümüş madalya aldı.



Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Servet Angi, finalde İranlı Mohammadmehdi Gholampour'a yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.



Milli sporculardan Muhammed Ali Göçmen (72 kilo) ve Ahmet Eremekter (97 kilo) bronz madalya kazanırken, Ramazan Can Aktaş (67 kilo) beşinci oldu.



Türkiye, grekoromen stilde İran (147 puan) ve Kazakistan'ın (100 puan) ardından 98 puanla takım halinde üçüncülüğü elde etti.



Şampiyonda kadınlar kategorisinde ise müsabakalar başladı. 68 kiloda mücadele eden Ayşe Erkan, yarı finalde Polonyalı Karolina Domaszuk'u teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi Ayşe, yarın akşam seansında dünya şampiyonluğu için mindere gelecek.





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