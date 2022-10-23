Güreşte 2 gümüş madalya geldi!

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Ahmet Duman ve Hamza Alaca, gümüş madalya elde etti.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda, milli sporculardan 57 kiloda Ahmet Duman ile 65 kiloda Hamza Alaca mindere çıktı.



Ahmet Duman, finalde Hint rakibi Aman Aman'a 12-4 yenilerek gümüş madalya aldı. Hamza Alaca da finalde Ermenistan'dan Vazgen Tevanyan'a 8-4 yenilerek dünya ikincisi oldu.





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