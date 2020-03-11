Güreşe koronavirüs engeli!

Güreşte Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 19-22 Mart'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon müsabakalarını dünya geneline yayılan koronavirüs sebebiyle ertelediği duyuruldu.
Müsabakaların yapılacağı tarih, UWW tarafından belirlenecek.
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Güreş Birliğinin (UWW) Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon müsabakalarını dünya geneline yayılan koronavirüs sebebiyle ertelediği duyuruldu.
Müsabakaların yapılacağı tarih, UWW tarafından belirlenecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın