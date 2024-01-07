Güreşe adanmış hayat: Yaşar Doğu

Vefatının 63. yılında anılan Yaşar Doğu, kazandığı başarılarla Türk güreşinin efsaneleri arasında yer alıyor.Karşılık beklemeden yaptığı hizmetlerden dolayı "Türk güreşinin babası" olarak anılan Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde dünyaya geldi.Yaşar Doğu, kendisi bebekken 1. Dünya Savaşı'na katılan babasının şehit olması üzerine dedesinin köyü Emirli'de büyüdü.Çocukluğunun geçtiği bu köyde karakucak güreşi yaptı. Elde ettiği başarılarla ünü duyulmaya başlanan Doğu, Ankara'da askerliğini yaparken minder güreşine geçti ve daha sonra milli mayoyla elde ettiği şampiyonluklar ve karakteriyle efsaneler arasına girdi.1939 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Doğu, yaptığı dört güreşin birinde yenilerek ikinci sırayı aldı. Bu, kariyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla aldığı ilk ve tek yenilgi oldu.Doğu, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşadı. 1946'da gerçekleştirilen organizasyonda 73 kiloda 6 maça çıkan Doğu, rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.Yaşar Doğu, bir yıl sonra bu kez Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası'nda yine bütün rakiplerini devirdi. Doğu, 73 kiloda hem serbest hem de grekoromen stilde Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Yaşar Doğu, 1948 Londra Olimpiyatları'nda yaptığı 5 güreşi de kazanarak altın madalya kazandı. Bir sporcunun kariyerinde elde edebileceği en özel şampiyonluğu Londra'da yaşayan Doğu, adını efsaneler arasına yazdırdı.1949 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanan Doğu, hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası'na katılma şansı yakaladı.1951 Helsinki Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçilerin tamamı şampiyonluk unvanıyla yurda döndü. Güreş Milli Takımı, Yaşar Doğu, Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Nasuh Akar, Celal Atik, Ali Yücel, İbrahim Zengin ve Adil Candemir'den oluşmaktaydı. Doğu, kariyerinin tek dünya şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda elde etti.Türk güreşinin efsane isimlerinden Yaşar Doğu, ay-yıldızlı mayoyla yaptığı 47 güreşin yalnızca birini kaybederken, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33'ünü tuşla kazandı.Kariyerinde birer olimpiyat ve dünya ile üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yaşar Doğu, sporculuk hayatından sonra da minderden kopmayarak Türk güreşine antrenör olarak hizmet etmeye devam etti.Köy köy dolaşıp yetenekli gençleri keşfeden Doğu, öğrencileri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Örnek bir karaktere sahip Doğu, odun çuvallarını sırtında taşıdı, sobayı yakarak öğrencilerinin üşümemesini sağladı. Minderlerin söküğünü diken, öğrencilerine iş de bulan Doğu, karşılık beklemeden yaptıklarıyla artık Türk güreşinin babasıydı.Doğu, takımıyla beraber İsveç'te bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Doktorların dinlen tavsiyesine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşçiler yetiştirmeye devam etti.Yaşar Doğu, Ankara'da geçirdiği ikinci kalp krizi sonrası 8 Ocak 1961'de vefat etti. Efsane güreşçinin kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunuyor.Doğu'nun büyüdüğü Samsun'un Kavak ilçesi Emirli Mahallesi'ndeki ev ise anı evi müzesi olarak ziyarete açık tutuluyor.