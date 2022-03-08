Güreş Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya!

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreş Şampiyonası'nda millilerden 2 madalya!
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08 Mart 2022 23:58
Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya elde etti.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo finalinde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov ile karşılaştı.

Rakibini 12-6 yenen Emre, altın madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Vladimir Haroyan ile karşı karşıya geldi.

Haroyan'ı 3-1 yenen Mustafa Safa, bronz madalya kazandı.

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