Güreş Milli Takımı Rusya'dan 4 madalyayla döndü

Serbest Güreş Milli Takımı, Ivan Yariguin Grand Prix'sinde 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.Turnuvanın son gününde milli sporculardan Yakup Gör ve Fatih Erdin altın, Baki Şahin ise bronz madalya için mindere çıktı.74 kiloda mücadele eden Yakup Gör, finalde dünya şampiyonu Rus Zaurbek Sidakov ile karşılaştı. Tuş olmaktan son anda kurtulan Rus güreşçi, müsabakayı 5-4 kazandı. Sidakov altın madalyanın sahibi olurken, Yakup gümüş madalya aldı.Türkiye'yi 86 kiloda temsil eden Fatih Erdin, Avrupa şampiyonu Rus Dauren Kurugliev ile yaptığı final mücadelesinde sakatlık geçirerek gümüş madalyada kaldı.97 kilo bronz madalya maçında Moğol Namkhai Batdorj'u tuşla yenen Baki Şahin ise üçüncü oldu.Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, dün 125 kiloda gümüş madalya elde etmişti.Türkiye, böylece dünya sıralamasına puan veren organizasyonu 3 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.