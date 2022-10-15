Güreş heyecanı Kahramanmaraş'ta düzenlendi

Kahramanmaraş'ın ev sahipliğinde düzenlenen Serbest Güreş Yıldızlar Ligi'nde şampiyon belli oldu.

Haber; AA
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Güreş heyecanı Kahramanmaraş'ta düzenlendi
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15 Ekim 2022 18:14
Kahramanmaraş'ta düzenlenen Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 13-15 Ekim tarihlerinde Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Final müsabakalarında 271 puan alan Ankara ASKİ Spor Kulübü şampiyon oldu. Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 134 puanla ikinci, Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü ise 94 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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