Güreş Federasyonu'ndan fidan dikimi projesi

Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği "Küçük Fidanlar Büyük Sporcular" organizasyonu kapsamında fidan dikimi yapıldı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nahit Şahin'in ev sahipliğindeki organizasyona federasyon başkanı Şeref Eroğlu ile olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu, federasyon eski başkanı ve Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık da katıldı.



Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli branşlarda spor yapan çocuklar fidanları dikti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeref Eroğlu, "Çok anlamlı bir organizasyonda sevgili gençlerle birlikteyiz. Bu gençler büyüyecek, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu adayları ve antrenör adayları olacak. Onlar bizim geleceğimiz, ellerindeki fidanlar da ileride büyüyecek, ağaç olacak ve bizim nefesimiz, oksijenimiz olacak. Biz Türkiye Güreş Federasyonu olarak hem ağacı hem de gençlerimizi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Gençlerimizi desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





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