Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'dan altyapı açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 81 ilde yeni güreşçilerin çıkması için altyapı kurmak üzere proje başlattıklarını söyledi.



Musa Aydın, Antalya'da süren gelişim kampındaki güreşçiler ve antrenörlerle bir araya geldi.



Güreşçilere "Sizler de geleceğin Koca Yusufları, Hamza Yerlikayaları, Taha Akgülleri, Rıza Kayaalplerisiniz" diyen Musa Aydın, şöyle devam etti:



"Bundan sonra bu bayrağı sizler taşıyacaksınız. Bu mirasa sahip çıkmak bu başarıyı sürdürmek hem bizim hem de sizlerin görevi. Güneydoğu Anadolu'ya geçtiğimiz haftalarda ilk kez gittim. Son 18 yılda ülkemiz çok modernleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki hükümetimiz batıya ne yaptıysa doğuya da aynısını yapmış. Bunları bizzat gördüm. Ülkemizin her tarafı birbirinden güzel. Biz bu ülkede doğusu, batısı, kuzeyi, güneyiyle bir bütünüz ve kardeşiz. Ülkemiz son 18 yılda 100 yıllık gelişme elde etti. Bunun kıymetini iyi bilelim, halimize şükredelim. Biz de federasyon olarak 81 ilin tamamına altyapı kurmak istiyoruz. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önderliğinde bir Güneydoğu Anadolu projesi başlattık. Bu proje kapsamında sizler için burada gelişim kampı düzenliyoruz. Amacımız altyapıdaki potansiyel sayımızı artırmak."



Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki gençlerin ferdi sporlara çok yatkın olduğunu, bu illerden güreşte yeni şampiyonların çıkacağına inançlarının tam olduğunu belirten Aydın, "Bu yolda samimiyiz. Federasyon olarak devletimizin yaptığı gibi imkanlarımızdan herkesin faydalanmasını istiyoruz. Bizler bu kampı çok önemsiyoruz. Bu otellerde kamp yapmak sizlerin de hakkı. Güreş ağır bir spor. Bizler de bu imkanlardan sizlerin de yararlanmasını istedik." dedi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesinde her türlü imkanın olduğunu dile getiren Aydın, "Sizlerden isteğim burada yaşadıklarınızı memleketlerinize gidince arkadaşlarınıza anlatmanız. Onları da güreşe teşvik edin. Ama bazı kötü niyetlilerin eline geçince kulüpler kapatılmış. Bizler gerekli girişimlerde bulunduk, valilerin girişimleriyle kulüpler yeniden açılıyor, sizler yeniden spor yapma imkanına sahip olacaksınız. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Sizlerden isteğim iyi insan olun. Başarılarınızla herkese örnek olun. Ayrıca kendinize bir hedef koyun ve bu hedefe ulaşmak için mücadele edin. Bizler her zaman sizlerin yanınızda olacağız." şeklinde konuştu.



Daha sonra Başkan Aydın, güreşçilerin isteklerini alırken, toplantıda, belirlenen milli takım antrenörlerinin belirli aralıklarla Güneydoğu Anadolu'ya giderek güreşçilere antrenman yaptırmaları kararı alındı.