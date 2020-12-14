Güreş Dünya Kupası'nda Salih Aydın'dan gümüş madalya!

Milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreş Dünya Kupası'nda Salih Aydın'dan gümüş madalya!
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14 Aralık 2020 23:04
Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.



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