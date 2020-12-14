Güreş Dünya Kupası'nda bronz madalyayı kaçırdık!

Milli güreşçi Ahmet Uyar, Dünya Kupası'nda bronz madalya maçını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreş Dünya Kupası'nda bronz madalyayı kaçırdık!
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14 Aralık 2020 21:13
Grekoromen stil 60 kiloda milli güreşçi Ahmet Uyar, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Belaruslu rakibi Maksim Kazharski'ye yenildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 60 kiloda mindere çıkan Ahmet Uyar, bronz madalya maçında Belaruslu rakibi Kazharski'yle karşılaştı.

Rakibi karşısında 3-0 öne geçen milli güreşçi karşısında Kazharski, 3-3'lük skoru yakaladı. Müsabaka da bu skorla bitti ve Belaruslu güreşçi son sayıyı aldığı için bronz madalyanın sahibi oldu.



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