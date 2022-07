Güreş camiası Kırkpınar'da 'puanlama' usulünün kalkmasından yana değil

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreş seyir zevkini düşürmesi nedeniyle tartışma konusu olan "puanlama usulü"nün kalkıp kalkmayacağı tartışılırken, güreş camiası yüksek sayıda katılımın olduğu bir organizasyonda bu usulden vazgeçilemeyeceğini düşünüyor.



Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı'nın bu yöndeki açıklamaları güreş camiasında tartışma konusu oldu.



Ahmet Taşçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilerleyen dönemde kurallara ilişkin yeni düzenlemelerin yapılabileceğini söylemişti.



Taşçı, Kırkpınar'da puanlama sisteminin kaldırılması gibi yeniliklerin olabileceğini belirterek, "Genel kurulda başkanın (İbrahim Türkiş) da konuşmalarında verdiği sinyaller o yöndeydi. Özünden koparmadan, yine onun tarihsel dokuları içerisinde kurallar değişebilir, puanlama kalkabilir. Daha güzel bir uygulama yapılabilir. Tabii oturup istişare edip, en uygununu bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.



-Başpehlivanlar buna karşı



Ahmet Taşçı'nın ifadeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan başpehlivanlar, bu değişikliğin zor olduğunu dile getirdi.



Başpehlivanlardan İsmail Balaban, puanlama sisteminin her dönem gündeme geldiğini söyledi.



Her geçen gün katılımın arttığı Kırkpınar'da kural değişikliğine nasıl gidileceğini bilemediğini vurgulayan Balaban, "Eskiden bu kadar başpehlivan yoktu. Yeniş olana kadar yapılmış güreşler şimdi nasıl olur bilemiyorum. Güreşe başladığımda puanlama vardı. Biz bu sisteme göre çalışıyoruz, sistem değişirse ona göre ayak uydururuz. " dedi.



Başpehlivan Orhan Okulu da puanlama olmadan rakiplerin birbirini çok zor yeneceğini ifade etti.



Başpehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil ise puanlamanın kalkması durumunda güreşlerin çok uzun bir takvimde yayılması gerektiğini savundu.



Eskiden birkaç başpehlivanın katıldığı organizasyonda güreşlerin yeniş olana kadar sürmesinin mümkün olduğunu ama çağın değiştiğini anlatan Yeşil Yeşil, şöyle konuştu:



"Şimdi günümüzdeki başpehlivan sayılarıyla iki günde güreşleri nasıl tamamlayacağız. Güreşleri bir haftaya yaymamız lazım. Wimbledon Tenis Turnuvası 15 günde tamamlanıyor. Tenisçiler iki günde bir maça çıkıyor, tüm performansını sergiliyor. Teniste şampiyon olana milyonlar dağıtılıyor. Burada 75 bin veriliyor. Bu bir pehlivanın yemek masrafı değil. Daha profesyonelleşmemiz lazım. Futbol 100 yıldır aynı kurallarla oynanıyor. Güreşte her gelen yönetim kuralları değiştiriyor."



Güreşlerde hak edenin kazanmasını istediklerini kaydeden Yeşil Yeşil, "Geleneğimize göre hareket edeceksek dokumuzu değiştirmeden bazı kuralları değiştirelim. 4 yılda, 6 yılda bir kural değişiyor. 3 nokta kuralı var. Hakemler inisiyatif de alamıyor. Sezon başından beri problem yaşıyoruz. Birçok güreşlerde 3 nokta olayları oldu. Pehlivanlar kule hakemlerine çok güven sağlayamadı çünkü bu kural yoruma açık. Değişik bir Kırkpınar olacak. Bu kurallar net olsun 100 yıl değişmesin. Kaç dakikaysa, neyse kural devam edelim. Seyirci de bilsin sporcu da bilsin. Türkiye'nin hepsi futbolun kurallarını biliyor ama biz güreşte kurallara yetişemiyoruz. Her gelen oynama yapamasın, hak eden hak ettiği yerde olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Başpehlivan Fatih Atlı, puanlama usulünün kalkmayacağına inandığını ama güreş seyir zevkini sağlamak için farklı kararlar alınmasını savundu.



Puanlama olmadığında başpehlivanların birbirini yenmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Atlı, "Puanlama nasıl kalksın. Bence süreleri kısaltıp seyirciye de seyir zevki verecek olarak düzenlemeli. Federasyonun yağlı güreşi etkili, hızlı hale getirmesi gerekiyor. Geçmiş dönemde 2-3 başpehlivan olunca uzun vakitlere sahipler, artık dünya değişti. Puanlama kalktığında İsmail Balaban'la Orhan Okulu güreşlerinin kaç gün süreceğini tahmin bile edemezsiniz." ifadelerini kullandı.



Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, İsmail Koç, Serhat Gökmen de katılım sayısının fazla olduğu bir organizasyonda puanlama usulünün kalkmasını beklemediklerini söyledi.



- Ağa Selim, hakemlerin inisiyatif almasından yana



Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ise Yağlı Güreş Federasyonunun kurulmasının çok isabetli bir karar olduğunu belirtti.



Puanlama usulünün kalkmasından yana olmadığının altını çizen Selim, "Puanlama olmasa bu güreşler sabaha kadar sürer. Zaten Selim ile kardeşi güreşlerinde şehit olmuşlar, ölmüşler. Sabahlara kadar güreşmişler. Puanlamada pehlivanlar ister istemez kaçak güreşiyor, yani 'bir senem boşa gitmesin' diye korkuyorlar. Final güreşinde özellikle bu oluyor." diye konuştu.



Hakemlerin daha aktif olup, güreşmeyen pehlivana ceza vermesi gerektiğini belirten Selim, "Diskalifiye yapabilir. Bir sefer, iki sefer olsa bundan sonra bu daha da düzelir. Yeni gelen federasyonun amacı zaten bazı değişiklikler yapmak, daha güçlendirmek. Burada pehlivanlara çok suç bulmuyorum. Çünkü bir senenin emeği var. Adam bir sene güreşmiş, Kırkpınar'da finale kalmış. Onun yerine kendinizi koyun. O psikolojiye, yani bir ufak hatada gidecek. Çünkü güçler denk." değerlendirmesinde bulundu.



- Puanlama sisteminde güreşlerin pasif olduğu düşünülüyor



Başpehlivanlık güreşlerinin "yenişene" kadar usulüyle yapıldığı dönemlerde saatlerce, zaman zaman da ertesi güne kaldığı organizasyonlarda seyir zevkinin daha yüksek ve pehlivanların ise daha atak olduğu belirtilirken, puanlama usulünde ise güreşlerin pasif geçtiği konuşuluyor.



Pehlivanlar, geçerli kurala göre 40 dakikalık normal sürede yeniş gerçekleşmezse altın puan devreye alındığı ve puan alanın galip geldiği bir sistemde güreşiyor.



Bu da son dönem güreşlerine bakıldığında final güreşlerinin puanlamaya geçilmesi sonrası kısa sürede tamamlanmasına neden oluyor.









