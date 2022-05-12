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Gürcistan'da skandal üstüne skandal!

Gürcistan'da skandal üstüne skandal!

A Milli Basketbol Takımımız'a Gürcistan'da yapılan birden çok saldırının detayları ortaya çıktı.

A Milli Basketbol Takımımız'a Gürcistan'da yapılan saldırının detayları ortaya çıktı.

Maçın bitmine 4 dakika 26 saniye kala Gürcü basketbolcu Duda Sanadze, Furkan Korkmaz'a oldukça sert bir faul yaptı. Furkan, serbest atışları kullanmak için çizgiye giderken Sanadze yine durmadı ve Furkan'a TV'ye kadar yansıyan küfürler savurdu.

KÜFÜRLERİ HERKES DUYDU, HAKEMLER DUYMADI

Maçın Sırp hakemi Aleksandar Glisic, Letonyalı hakemi Gatis Salins ve Ukraynalı hakemi Sergii Zaschuk ise İngilizce edilen bu küfürleri duymamazlıktan geldi.

FURKAN'I HAKSIZ NEDENLE OYUNDAN ATTILAR

Furkan Korkmaz ise bu küfürlere tepki gösterdi. Bu tepki üzerine Gürcü oyuncular bir anda milli oyuncularımızın üstüne yürüdü. Maçın hakem üçlüsü ise olayları yatıştırmak için suçsuz olan Furkan'ı ve olayların sorumlusu Sanadze'yi oyundan diskalifiye etti.

3 OYUNCUDAN FURKAN VE EREN'E SALDIRI!

Furkan Korkmaz, oyundan diskalifiye edilince kurallar gereği soyunma odasına yöneldi.

Soyunma odası koridorunda ise daha büyük rezaletler yaşandı. Furkan Korkmaz ile birlikte orada olan Milli Takım kondisyoneri Eren Hangün saldırıya uğradı. Saldırganlar ise 5 faulle oyundan çıkan Gürcü basketbolcu Goga Bitadze, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Toko Shengelia, Furkan ile birlikte ihraç edilen Duda Sanadze ve orada sükuneti sağlamakla görevli olan salonun güvenlik görevlisi...

Olayların büyümesi ve 4 kişinin Furkan Korkmaz ve Eren Hangün'e saldırmasının ardından daha fazla kişi soyunma odası tüneline gitti ve maç sonuna kadar olaylar sakinleşti.

MAÇ SONUNDA BİR SALDIRI DAHA

Maç sonunda ise yeni bir skandal yaşandı. Furkan Korkmaz ve Eren Hangün'ün darp edildiğini duyan milli oyuncular, olaya tepki gösterdi.

Gürcü güvenlik görevlileri, olaylara tepki gösteren milli oyuncularımıza saldırdı. Burada yaşanan arbede ve itiş kakış sonrası milli oyuncular soyunma odasına çekildi.

FIBA HALA SESSİZ KALIYOR!

Konunun muhatabı olan FIBA ve Gürcü makamlar ise yaşanan olaylar ve açıklamalara karşın şu ana kadar sessizliğini koruyor.

ÖMER ONAN: "TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ!"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Ömer Onan, Gürcistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Onan, "Maç kazanılır kaybedilir, bunlar önemli değil. Bizim soyunma odamıza atılan oyuncu ve maçta oynamayan birkaç oyuncu saldırdı. Soyunma odasının orada Gürcistan'ın resmi polisi kavgaya tutuştu. Kimse kendini kandırmasın. Kimseyi aptal zannetmesinler. Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, Hidayet Başkan ile de konuştum, biz turnuvadan çekiliriz, terk ederiz! Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle." açıklamasını yaptı.

"Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın!" diyen Ömer Onan, "Hidayet Başkan ile konuştuk. Güvenlik gelsin, belli ki korumayacaklar. Bütün kameraları getirecekler, bakalım ne olmuş. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

Ömer Onan, "Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu." dedi. 


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Karadağ3201235223125
2Belçika320123222575
3Türkiye3201256243135
4İspanya3201277234435
5Gürcistan3102228252-244
6Bulgaristan3003255306-513
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