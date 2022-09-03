Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ile sözleşme imzaladı. Belçikalı golcüyle ilgili bir yorum da Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç'ten geldi.



'SİSTEME UYAN BİR PROFİL'



Bilgiç, gerçekleştirilen Michy Batshuayi transferi için şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle takımın sahadaki hücum düzenine uyan tipte santrfor aldılar. Jorge Jesus duran toplar dışında ceza alanına yerden paslarla girmek isteyen bir teknik direktör ve en başından beri takımı buna göre organize etti. Neredeyse bu etapta pozisyon alması, çabukluğu, yere sağlam basması ve ön taraf baskısındaki enerjisiyle sisteme göre doğru bir profil. Ligi biliyor, İstanbul'u tanıyor ve ne vereceği test edilmiş bir oyuncu. Ön taraf rekabetinde ciddi iyi bir alternatif olacaktır. Umarım geçen sene kale direkleriyle olan ilişkisini burada yaşamaz."



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE MALİYETİ



Michy Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta 42 maçta 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir" ifadelerine yer verdi.







