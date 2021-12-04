Gürcan Bilgiç: 'Pereira çoktan vazgeçti'

Sabah Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Fenerbahçe ile ilgili görüşlerini aktardı.



İşte Bilgiç'in yorumları;



SORU: Fenerbahçe, Rize maçına en etkili isimlerinden İrfan Can'dan yoksun çıkacak. Teknik direktör Pereira da tartışmaların odağında. Ne bekliyorsunuz bu karşılaşmadan?



"PEREİRA ÇOKTAN VAZGEÇTİ"



Pereira için önemli bir maç değil çünkü vazgeçti. Son iki maçta oynattığı oyun, kenardaki duruşu, yaptığı değişiklikler kendisine 'dörtlüyü' telkin eden Ali Koç'a karşı bir duruştu. Fenerbahçe oyun olarak rakibi baskılayan bir takım olmadığı için İrfan Can, Mert Hakan veya Mesut gibi özel yeteneklere ihtiyacı var. Bu nedenle oyun skorda kilitlenecektir. Rizespor, klasik 9 kişiyle defans yapan bir takım değil. Tehdit de edecektir. Bu maçı Fenerbahçe'ye getirirse taraftar getirir. Eğer Kadıköy'de konsantrasyon yüksek olursa sahadakiler de en azından daha dik-güvenli olurlar.



