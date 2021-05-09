Gürcan Bilgiç: 'Maçı Emre Belözoğlu yönetti'

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Gürcan Bilgiç mücadeleyi değerlendirdi.



Bilgiç maç sonu değerlendirmesinde maçın en faydalı isminin Valencia olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada 2 şut 1 golü var. Maçı 18 pozisyonla bitirdi Fenerbahçe. Neredeyse tek kale yaptılar. Iskalar, çizgiler 7 dakikalık uzatmanın 5. dakikasında attılar. Maçın en önemli oyuncusu Valencia'ydı." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe savunmasının sezon başından bu yana çektiği sorunları bu maçta da yaşadığınıs söyleyen Bilgiç, "Öyle bir baskı yedi ki Fenerbahçe, arkadaki 4'lünün 5'linin sarsaklığı devam ediyor. Benim beğendiğim nokta Emre Belözoğlu'nun maçı yönetmesiydi. 35. dakikada Gökhan'ı tak diye oyuna aldı. Ozan da 7 dakika sonra golü attı." ifadelerini kullandı.



