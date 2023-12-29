Gürcan Bilgiç: "Kontak anahtarı Fred'de"

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'deki son durumu spor yorumcusu Gürcan Bilgiç değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gürcan Bilgiç: 'Kontak anahtarı Fred'de'
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29 Aralık 2023 13:32
Son güncelleme 29 Aralık 2023 13:33
Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Süper Kupa'da karşılaşacağı maç öncesi A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

"BÖYLE BİR MAÇTA ROTASYON BEKLENEMEZ"

Fenerbahçe'deki son durumu değerlendiren Bilgiç, "Fenerbahçe'de konsantrasyon üst düzeyde. Maç sırasında iki takım da rahat olacaktır. İsmail Kartal'a 'Rotasyon var mı?' dedim, şöyle bir boş boş baktı bana. Böyle bir maçta rotasyon beklenemez." dedi.

"KONTAK ANAHTARI FRED'İN ELİNDE"

Ligdeki derbide cezası nedeniyle oynayamayan Fred için de konuşan Bilgiç, "Fred bir fenomen haline geldi. Oynadığı her maçı kazandı Fenerbahçe ve bugün sahada olacak. Öyle bir hücum hattı var ki Fenerbahçe'nin, terminatör gibiler. İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko... Gördük ki onların kontak anahtarı Fred'in elinde." yorumunu yaptı. 

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