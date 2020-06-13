Gürcan Bilgiç: 'Kaptanlık bandı kolunda ama aklı nerede?'

Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet golünü 59. dakikada frikikten Bernard Mensah kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 87. dakikada Vedat Muriqi (penaltı) ve 88. dakikada Luiz Gustavo'dan geldi.Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç, Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi yorumladı ve kırmızı kartla oyundan atılan Ozan Tufan için şu ifadeleri kullandı.Son 7 maçından toplam üç puanla ayrılan, teknik direktörsüz devam eden,lig sonuncusu ile arasında bir fark olduğunu hissettirmesi gerekir diye düşünüyorsunuz. Elbette; yanılıyoruz hep birlikte. Kaptan Ozan'ın kendini attırması başka boyut. Kaptanlık bandı kolunda ama aklı nerede? Bilenmiş ve istekli bir rakibe, seyircisiz statta, 10 kişi kalmak…İşte F.Bahçe'nin kendi şartları derken bu tip "ekstra detayları" işaret etmek istedik. Peki taşlar nerede yerine oturdu? Hep bahsettiğimizPenaltı pozisyonu, Gustavo'nun "penaltı" gibi şutu… Beş dakika içinde akıntıya kürek çekerken, rüzgârı yelkenlerine doldurdular. Bu bakış açımız sezon başından beri var. Trabzonspor finali öncesinde ihtiyaçları olan,olduklarını ve "kazanabildiklerini" hatırlamaktı. Süreç önümüze duran topları ve ekstra oyuncuların kalite farklarını getiriyor. F.Bahçe'nin Muriqi'e, daha fedakâr ve isteyen Rodrigues'e, takımın aklı olacak Emre'ye ve hatta Kruse'ye ihtiyacı var.