Gürcan Bilgiç: 'Jesus, 7-8 oyuncuyu takıma sabitler'

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe kadrosundaki son gelişmeleri değerlendirdi.



Şu anda birçok mevkiinin belirsiz olduğunu söyleyen Bilgiç, "Fenerbahçe yeni yapılanmasında mükemmeli aramaya devam ediyor. Jorge Jesus kafasında henüz ideal 11'ini oluşturmadı. Bu yüzden sürekli denemeler yapıyor. Görünen o ki sadece geri beşlisi oturmuş durumda. Gustavo ve Crespo'nun sakatlıkları nedeniyle orta saha kurgusunda devamlı değişik oyuncular deniyor. Aslında İrfan Can, Bruma, Lincoln ve Zajc'ı cebine koymuş gibi. Şimdi İsmail Yüksek, Serdar Dursun veya Berisha, Pelkas ile Mert Hakan'ın neler yapabileceğini gözlemliyor. Dinamo Kiev maçına kadar ideal 11'ini arayacaktır." yorumunu yaptı.



Teknik direktör Jorge Jesus'un zamanla kadrodaki 7-8 oyuncuyu sabit tutacağını söyleyen Gürcan Bilgiç, "Jesus, bu aşamada oyuncuların istediklerini ne kadar yapabildiklerine bakacak. Kime ne kadar güvenebileceğini görecek. Sonrasındaki maçlarda da en az 7-8 oyuncusu değişmeyen bir takım seyredeceğiz. Transfer modellerine baktığımız zaman 'daha hızlı' olmak için seçilen tempolu oyuncular var. Bruma'dan sonra Emre Mor, bu stratejinin bir parçası. Ancak tüm transferlere rağmen genç Arda Güler sezonun beklentisi en yüksek oyuncusu olur. Kulaklar santrfor transferinde olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.





