Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe sahaya çıkmasa 11 milyon euro tazminat vardı'

Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini değerlendirdi.



İşte Bilgiç'in A Spor ekranlarında yaptığı açıklamalar;



"11 MİLYON EURO TAZMİNAT VARDI"

"Fenerbahçe hiç çıkmasaydı deniyor. İşin maddi tarafı var. O kongrede söylenen, Fenerbahçe bu maça hiç çıkmasaydı 11 milyon euro'luk tazminatla karşı karşıya kalacaktı. Reklam anlaşmaları, bilet paraları, stadyum harcamaları, yayın gelirlerinden doğan kayıplar... Tüm bunları tazmin etmek zorunda kalacaktı. Bu yüzden U19'u tercih ettiler. Sonuçta sahaya çıktılar.



"OLAYLAR NASIL BURAYA GELDİ?"



İşin başka tarafına baktığımız zaman, mesela adaleti bulamadılar. Bugün Fenerbahçe yönetimi bu sert kararı aldıysa, onu bu kararı almayan bu federasyondur. Aksiyon almayan, sesini çıkartmayan, ortamı sakinleştirmeyi denemeyen bu federasyondur. Karşında bir camia var, 'Ben yandım' diyor. Bunu derken de kalan maçlarını kazanırsa şampiyon olacak, Konferans Ligi'nde yarı final peşinde, Süper Kupa'da iddiası var bunu derken. Bu noktaya nasıl gelmişler, bu bardak nasıl taşmış? Kazanabilecekleri kupayı nasıl bırakma noktasına gelmişler. Esas bunları değerlendireceksiniz."





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