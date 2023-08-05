Gürcan Bilgiç: ''Fenerbahçe rakiplerini solladı''

Spor Yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı maçlarla ilgili değerlendirmede bulundu.
Bilgiç, İsmail Kartallı Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'tan şu an için daha önde bir takım olduğunu dile getirdi.
İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı:
''Fenerbahçe, 2 maçta attığı 9 gol, kaçırdıkları ve kalesini 'sıfırda' tutmasıyla rakiplerinin önünde bir görüntü sergiledi. Kağıt üstünde kolay olarak görülen takımlara rağmen Galatasaray ve Beşiktaş zorlandı. Galatasaray'ın ön taraf transferlerinden sadece Bakambu kısa süre şans buldu. Ancak iki maçta da ciddi şekilde pozisyon sıkıntısı çektiler. Rövanş maçı Galatasaray için kâbusa dönebilirdi. Topa sahip olduklarında ciddi şekilde organizasyon problemi yaşıyorlar. Bunun "Icardi ve Zaha gelecek, Zaniolo da var'' beklentisiyle üstünü örttüler. Büyük yanlış yapıyorlar. Eğer performans takımı olacaklarsa, birisi bir şey yapınca kazanacaklarsa Şampiyonlar Ligi'ni unutsunlar. Beşiktaş, takım olarak rakip kaleye geliyor ama Aboubakar'ın yanına alternatif bulamadılar. Muleka'yı bunun için devreye sokmaya çalışıyorlar. Redmond'ın yokluğu çok hissediliyor. Orta saha kalitesinin yukarı taşınması lazım. Aboubakar hapşırsa, Beşiktaş hasta olur. Kısaca İsmail Kartal, rakiplerinin çok önünde bir takım kurdu, organizasyon yarattı ve güven verdi.''
Bilgiç, İsmail Kartallı Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Beşiktaş'tan şu an için daha önde bir takım olduğunu dile getirdi.
İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı:
''Fenerbahçe, 2 maçta attığı 9 gol, kaçırdıkları ve kalesini 'sıfırda' tutmasıyla rakiplerinin önünde bir görüntü sergiledi. Kağıt üstünde kolay olarak görülen takımlara rağmen Galatasaray ve Beşiktaş zorlandı. Galatasaray'ın ön taraf transferlerinden sadece Bakambu kısa süre şans buldu. Ancak iki maçta da ciddi şekilde pozisyon sıkıntısı çektiler. Rövanş maçı Galatasaray için kâbusa dönebilirdi. Topa sahip olduklarında ciddi şekilde organizasyon problemi yaşıyorlar. Bunun "Icardi ve Zaha gelecek, Zaniolo da var'' beklentisiyle üstünü örttüler. Büyük yanlış yapıyorlar. Eğer performans takımı olacaklarsa, birisi bir şey yapınca kazanacaklarsa Şampiyonlar Ligi'ni unutsunlar. Beşiktaş, takım olarak rakip kaleye geliyor ama Aboubakar'ın yanına alternatif bulamadılar. Muleka'yı bunun için devreye sokmaya çalışıyorlar. Redmond'ın yokluğu çok hissediliyor. Orta saha kalitesinin yukarı taşınması lazım. Aboubakar hapşırsa, Beşiktaş hasta olur. Kısaca İsmail Kartal, rakiplerinin çok önünde bir takım kurdu, organizasyon yarattı ve güven verdi.''