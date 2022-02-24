Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe için anahtar kelime; sabır"

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin tur şansını yorumladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gürcan Bilgiç: 'Fenerbahçe için anahtar kelime; sabır'
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24 Şubat 2022 14:21
Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin 3-2'nin rövanşında deplasmanda Slavia Prag ile oynayacağı mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi.

İşte Bilgiç'in yorumu;

"İstanbul'daki maçta golleri Slavia atmadı, Fenerbahçe yedi. O kadar kritik yanlışlar yaptılar ki, maçı ikram ettiler. Ellerindeki en büyük koz 1-0'ın karşılaşmayı uzatmalara götürecek olması. Bu tip maçları oynamayı çok iyi bilen bir İsmail Kartal var. Maçın anahtar kelimesi; sabır. Çünkü Çek takımı çok organize, baskıyı çok etkili yapan ve bundan da fayda sağlamayı bilen bir yapıda. Keşke İrfan'ı oynatabilseler. Bu genç kadronun en önemli sınavı olacak. Turu geçmeleri çok kolay değil ancak mucize heyecanı takımları değiştirir. Bu çocuklar, bunu arayacaklardır."

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