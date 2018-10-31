Gürcan Bilgiç: 'F.Bahçe'yi Kocaman ya da Lucescu kurtarır'

Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanacak derbi öncesinde teknik direktör arayışları devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilginç, sarı-lacivertli takımı içerisindeki durumdan sadece Lucescu ya da Aykut Kocaman'ın çıkartabileceğini iddia etti. Bilgiç'in yazısı şu şekilde;"F.Bahçe yönetimi bir ay önce aldıkları kararı, şimdi uygulamak zorunda kaldılar. Cocu'nun iyi veya kötü olması değil yetersizliği önemliydi ve bunun işaretini ilk maçlarda vermişti. Eğer yeniden kulübü ve Türkiye ligini bilmeyen bir yabancı getirilirse durum çok farklı olmaz. İki hoca da kısıtlı kadroları bir düzenle oynatıp sonuç aldılar. Lig 15.'si olduğu için Fenerbahçe artık 'iyi oynayayım' diyemez. Kazanmaya endekslenmek zorunda. Umarım Ali Koç ve Comolli, yeniden bir maceranın peşine düşmez. Burada önemli olan kişisel kaygılar değil, Fenerbahçe'dir"