"KALİTE VE AKIL NELERİ DEĞİŞTİRİR"

Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi. Gürcan Bilgiç'inokuyabilir ya daulaşabilirsiniz."Sürekli aynı şeyi yaparak, farklı sonuçlar bekleyenler ile ilgili Einstein diyeceğini demiş... Neredeyse sezonun faturasını tek başına üstlenebilecek kadar hata yapan, mevkii olmadığı halde stoperde verim beklenen Jailson'u, bugüne kadar yaptıkları az kalmış gibi, yine ateşin içine koymak dahiyane açıkçası. Yanal'ı falan bir kenara bırakıp, takımın neden bu halde olduğunu da anlatıyor.""İlk ikinin arkasından gelenlerin puan olarak birbirine yaklaşması, F.Bahçe gibi 'ununu eleyenlere' yeni hedefler biçti. Bir anda ilk üçte görebilecekler kendilerini ve bu garip sezonda kendilerini diğer rakipleri ile kıyaslayacak pozisyona da gelebilecekler. Ve bu fırsat ortamında iki genç oyuncu, Ferdi ve Altay üzerinden hayal kuruluyor. Muriqi ortada yok, Deniz, kendi etrafında dönüyor; Tolgay, kaçanı görüyor, topu atamıyor. Dirar bir orta yaptı koca maçta.Kalite ve akıl neleri değiştirir, Emre'ye top geldiğinde gördük. Kaptan 3. bölgede pas ağları örerek Muriqi'e nefis bir gol pası attı, sert bir vuruşla da beraberliği getiren golü buldu."