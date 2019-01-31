Gürcan Bilgiç: 'Castillo olmazsa, Adebayor alınmalı'

Fenerbahçe, Benfica ile anlaşma sağladığı Nicolas Castillo konusunda Şilili oyuncunun kararını bekliyor. Castillo'ya bir Meksika kulübünden de teklif geldiği, Benfica kulübünün hem Fenerbahçe hem de Meksika'dan gelen teklifi kabul ettiği bildirildi.Portekiz yönetimi son sözü oyuncusuna bıraktı. Bugün kararını verecek Castillo'nun Meksika'yı tercih etme ihtimaline karşılık Adebayor seçeneği masada tutuluyor. Sportif direktör Comolli'nin Adebayor'la görüşme yaptığı, büyük ölçüde anlaştığı bildirildi.Aslında Fenerbahçe için çok fazla seçenek yok. Frey sakat, Slimani umutsuz, Soldado ise yoğun maç temposunu kaldıramıyor. Castillo'yu Ersun Yanal hoca çok istiyor. Transfer şartlarına uygun. Eğer olmuyorsa Adebayor, doğru bir seçim. Çünkü uyum sorunu ile uğraşmayacaklar, ligi tanımasını beklemeyecekler veya oyun stilini bulmak için zaman harcamayacaklar. Oyuncunun yaşından (34) dolayı anlaşma şartları çok önemli. Yalnız, Van Persie ile imzalar atılırken düştükleri sözleşme yanlışlarına bu kez dikkat etmeliler.