Gürcan Bilgiç: "Bu yenilgiyi alıyorsan şampiyon olamazsın"

Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği mücadeleyi A Spor'da değerlendirdi. İşte Gürcan Bilgiç'in sözleri...

Haber; Sporx.com
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Gürcan Bilgiç: 'Bu yenilgiyi alıyorsan şampiyon olamazsın'
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14 Mart 2021 22:32


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