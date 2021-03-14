Gürcan Bilgiç: "Bu yenilgiyi alıyorsan şampiyon olamazsın"
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği mücadeleyi A Spor'da değerlendirdi. İşte Gürcan Bilgiç'in sözleri...
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14 Mart 2021 22:32
Fenerbahçe
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