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Gürcan Bilgiç: "Benzia için doğru karar verdiler"

Fenerbahçe, TFF'ye bildirilen futbolcu listesinde Yassine Benzia'ya yer vermedi. 24 yaşındaki Cezayirli, Süper Lig kariyerini gol atamadan tamamladı. Yaşananlar ve bir değerlendirme...

Kaynak: Sabah
Gürcan Bilgiç: 'Benzia için doğru karar verdiler'
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06 Şubat 2019 09:05
Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği kadroyu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 4 altyapı oyuncusuna yer vermek zorunda olduğu kadroya, 24 tane as futbolcu yazabildi. Bu nedenle sezon başında Fransa'nın Lille takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan Yassine Benzia lig kadrosunun dışında kaldı.

Cezayirli oyuncu sadece Zenit maçlarında forma giyebilecek. Böylece Benzia, Fenerbahçe'deki lig kariyerini gol atamadan tamamlamış oldu.

18 MİLYON TL PARA BOŞA MI GİTTİ!

Oyuncunun menajeri Niang, "Gelecek sezon F.Bahçe'de olmayacağımız bize bildirildi. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi. Benzia'nın F.Bahçe'den 3 milyon Euro ücret aldığı öğrenildi. Bu arada Şener ise TFF kadrosuna dahil edildi. Kanarya'da Kameni ve Tolga kadro dışında kalmaya devam etti.

BİR GÖRÜŞ

Gürcan BİLGİÇ: En doğru karar!

Son transferlerle birlikte takımdaki orta saha sayısı 7-8'e ulaşmıştı. Bunun üstüne bir de maç kadrosuna en fazla 12 yabancı yazılması kuralı eklendi. Sanıyorum hem bu noktada kadroda rahatlamak için hem de diğer pozisyonlarda eksik kalmamak için bu kararı verdiler. Esas problem; bu seçim sonrasında kimsenin 'Böyle şey olur mu?' dememesi. Benzia da performansını sorgulamak zorunda. Dengelere baktığımızda Alper-Şener veya Benzia'dan biri gidecekti. En doğru kararı verdiler.

 

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