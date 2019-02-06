Gürcan Bilgiç: 'Benzia için doğru karar verdiler'

Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği kadroyu resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 4 altyapı oyuncusuna yer vermek zorunda olduğu kadroya, 24 tane as futbolcu yazabildi. Bu nedenle sezon başında Fransa'nın Lille takımından satın alma opsiyonuyla kiralanan Yassine Benzia lig kadrosunun dışında kaldı.Cezayirli oyuncu sadece Zenit maçlarında forma giyebilecek. Böylece Benzia, Fenerbahçe'deki lig kariyerini gol atamadan tamamlamış oldu.Oyuncunun menajeri Niang, "Gelecek sezon F.Bahçe'de olmayacağımız bize bildirildi. Sezon sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi. Benzia'nın F.Bahçe'den 3 milyon Euro ücret aldığı öğrenildi. Bu arada Şener ise TFF kadrosuna dahil edildi. Kanarya'da Kameni ve Tolga kadro dışında kalmaya devam etti.Son transferlerle birlikte takımdaki orta saha sayısı 7-8'e ulaşmıştı. Bunun üstüne bir de maç kadrosuna en fazla 12 yabancı yazılması kuralı eklendi. Sanıyorum hem bu noktada kadroda rahatlamak için hem de diğer pozisyonlarda eksik kalmamak için bu kararı verdiler. Esas problem; bu seçim sonrasında kimsenin 'Böyle şey olur mu?' dememesi. Benzia da performansını sorgulamak zorunda. Dengelere baktığımızda Alper-Şener veya Benzia'dan biri gidecekti. En doğru kararı verdiler.