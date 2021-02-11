Gürcan Bilgiç: 'Bazen bir yenilgi beraberlikten iyidir'

Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe için, "Bazen bir yenilgi beraberlikten iyidir!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler..."Fenerbahçeliler yine ders almadıkları hatalarını tekrarlıyorlar… Aykut Kocaman'a, Ersun Yanal'a karşı gösterdikleri tepkiyi bu kez Erol Bulut üzerinde deniyorlar. Takım ligin zirvesinde, önemli oyuncular transfer edildi, taşlar yerine oturmaya başlıyor ama iki kötü sonuç sonrasında ortalık yangın yeri gibi.Panik bulaşıcıdır… Tribünden sahaya yansır. Böyle bir sezonda en sakin olması gereken taraf, geçmişe bakıp, hiçbir fayda görmedikleri bu öfke dilinden vazgeçmesi gereken taraftardır.Başakşehir karşısında Erol Bulut takımı müthiş yönetti. Üçlü savunmaya döndü, Mesut'u ikinci forvet yaptı, stoperlerini kanat bek gibi oynattı, son bölümde Serdar Aziz'i santrfor denedi ama olmadı. Hatalar oyununda her şeyi doğru da yapsanız, bazı şeyler elinizde değil.120 dakikalık bu maçta, yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynayıp rakiple kora kor mücadele eden Fenerbahçe takımının kondisyon problemi olmadığı da ortaya çıktı. Kupadan elenmek tabii ki üzücü, Ersun Yanal şampiyon olduğunda Fethiye'ye, Aykut Kocaman 17'de 16 yaptığında Yeni Malatyaspor'a elenmişlerdi. Rahmetli Derwall'in dediği gibi "Bazen bir yenilgi, bir beraberlikten daha faydalıdır."