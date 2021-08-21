Gürcan Bilgiç: 'Arma yoksa forma da yok'

Muhammed Gümüşkaya, Helsinki maçında attığı golün ardından sevincini tribünlerle paylaşırken, armasını öpmek istedi. Ancak 20 yaşındaki genç futbolcu, yeni formasındaki armayı bulamadı. Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç bu durumu yorumladı. İşte o sözler...



SORU: Formanın üstünde mutlaka arma olmalı mıdır?



GÜRCAN BİLGİÇ



"Bir formayı forma yapan; üstündeki armadır. Bu kadar basit… Fenerbahçe Başkanı "Ben çok beğendim" diyor, aynı formayı diğer "elit" kulüplerin de giydiğinden bahsediyor. Ne yani; onlar giydi, onlar yaptı diye biz de beğenmek zorunda mıyız? Genç Muhammed aslında golünü attıktan sonra en detaylı açıklamayı yaptı. Kulübüne olan sevgisini, bağlılığını bildirmek için armayı aradı, öpecekti. Bulamadı. Arma yoksa, forma da yok çünkü. 114 yıllık bir kulübün geleneklerini temsil eden, amaçlarını hatırlatan bir arması var. Her çizginin, rengin ve resmin anlattığı bir hikâye var o armada. "Zaten formanın üstüne armalar yerleştirilmiş" diyerek basitleştirilmez bu durum. Çünkü kimse o armaları, formayı eline almadan göremez. Ali Koç'un çok iyi bildiği ticaret diliyle de ifade edelim; Lisanslı ürün dediğinizde, Fenerbahçe'yi marka yapan, formaya koyulmayan o armadır. Armanın olmadığı bir giysi, forma değil; sadece kumaştır."



