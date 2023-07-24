Gürcan Bilgiç: 'Altay'ın geleceği Zimbru maçında belli olur'

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'deki yabancı kaleci transferine farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maça dikkat çeken Bilgiç, şu sözleri sarf ett;
"İsmail Kartal bir seçimin eşiğinde; teknik heyet ve yönetim olarak Altay Bayındır'a güveniyorlar, taraftarın da ön yargısını yıkmaya çalışıyorlar. Altay tarafı da bu işin farkında. O yüzden transfer görüşmeleri yapılıyor.
Çarşamba günü Kadıköy'de bir karar gecesi yaşayabiliriz. İsmail hocanın, Altay'ı seçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı da sezonun ilk resmi maçında kalecisinin ve takımının arkasında durmalı. Bu karşılaşma transfer planlamasında da yönetimin bakış açısını değiştirebilir. Eğer kaleye İrfan Can Eğribayat geçerse bilin ki önümüzdeki sezon Altay yok."
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maça dikkat çeken Bilgiç, şu sözleri sarf ett;
"İsmail Kartal bir seçimin eşiğinde; teknik heyet ve yönetim olarak Altay Bayındır'a güveniyorlar, taraftarın da ön yargısını yıkmaya çalışıyorlar. Altay tarafı da bu işin farkında. O yüzden transfer görüşmeleri yapılıyor.
Çarşamba günü Kadıköy'de bir karar gecesi yaşayabiliriz. İsmail hocanın, Altay'ı seçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı da sezonun ilk resmi maçında kalecisinin ve takımının arkasında durmalı. Bu karşılaşma transfer planlamasında da yönetimin bakış açısını değiştirebilir. Eğer kaleye İrfan Can Eğribayat geçerse bilin ki önümüzdeki sezon Altay yok."