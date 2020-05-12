Gürbüz: Hadi Allah'a emanet filmi nerede çekildi, kaç yılında

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi komedi filmlerinde yer alan isimleri bünyesinde bulunduruyor. Mizah türündeki Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filminin konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor.

12 Mayıs 2020 15:58
Gürbüz: Hadi Allah'a emanet filmi nerede çekildi, kaç yılında
Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi özellikle tv ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyici tarafından merak ediliyor. Gürbüz Allah'a Emanet filmi nerede çekiliyor ve hangi oyuncular oynuyor sorusu en çok araştırılan konular arasında. İşte detaylar…
GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET OYUNCULARI

Orhan Erkanl'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ayhan Taş, Emre Mutlu, Hakan Bulut, Arzu Oruç gibi isimler yer alıyor.

GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filminin çekimleri İstanbul'un değişik semtlerinde gerçekleştirildi.



GÜRBÜZ HADİ ALLAH'A EMANET FİLMİ KONUSU

Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, motorlu kuryelik yapan Gürbüz'ün maceralarını konu ediyor. Genç bir adam olan Gürbüz geçimini bir pizza restoranında motorlu kuryelik yaparak sağlamaktadır. Çalıştığı pizzacıda müdür olmanın hayalini kuran Gürbüz sözlüsü Aylin ile evlilik planları yapar. Fakat sözlüsünün kıskançlıklarından oldukça muzdariptir. Bu sorundan kurtulmanın yollarını arayan Gürbüz'e en yakın arkadaşı Ferhat bir tavsiyede bulunur. Teknolojinin nimetlerinden yararlanmasını söyleyen.

Ferhat, Gürbüz'ün gün boyunca yaptıklarını cep telefonu ile kaydedip Aylin'e göndermesini önerir. Gürbüz, Aylin'in gün içerisinde neler yaşadığını, ne sorunlarla cebelleştiğini gördüğünde kıskançlığı bırakacağını umut ederek fikri uygulamaya karar verir. Fakat kayıt altına aldığı ilk siparişinde bir cinayete şahit olunca işler karışır. Gördüklerinden sonra hemen olay yerinden kaçsa da onu çoktan fark etmişlerdir. Başını büyük bir belaya sokan Gürbüz, Ferhat ile bu beladan kurtulmanın yollarını ararken birbirinden komik maceraların içine düşer.

GÜRBÜZ HADİ ALLAHA EMANET FİLMİ ŞARKISI

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