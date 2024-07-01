Gurbetçilerden şifreli yayına büyük tepki!

EURO 2024'te Türkiye ile Avusturya arasında oynanacak son 16 turu maçı, Magenta TV tarafından şifreli olarak yayınlanacak.Magenta TV, "Ülkede 3.5 milyon Türk yaşıyor, en heyecanlı maç bu, en çok bu karşılaşma ilgi görür" gerekçeleriyle tercih hakkını Avusturya-Türkiye karşılaşmasından yana kullandı.Şimdiye kadar şampiyonadaki tüm karşılaşmaları ARD ve ZDF gibi kamu kanallarından izleyen Almanyalı Türkler, bu duruma tepki gösterdi.Mücadelenin şifreli kanalda olması nedeniyle meydanlara kurulan dev ekranlardan izlenmesi de mümkün olmayacak.Şampiyonaya taraftar olarak renk katan, sokakları şenlendiren Türkler, evlere kapanmak istemediklerini ve coşkuyu meydanlarda yaşamayı arzuladıklarını dile getirdiler.