Gurbetçilerden şifreli yayına büyük tepki!

Avusturya-Türkiye karşılaşmasının yayınını Almanya'da Magenta TV aldı. Gurbetçiler, maç şifreli kanalda olacağı için tepki gösterdi

Gurbetçilerden şifreli yayına büyük tepki!
EURO 2024'te Türkiye ile Avusturya arasında oynanacak son 16 turu maçı, Magenta TV tarafından şifreli olarak yayınlanacak.

Magenta TV, "Ülkede 3.5 milyon Türk yaşıyor, en heyecanlı maç bu, en çok bu karşılaşma ilgi görür" gerekçeleriyle tercih hakkını Avusturya-Türkiye karşılaşmasından yana kullandı.

Şimdiye kadar şampiyonadaki tüm karşılaşmaları ARD ve ZDF gibi kamu kanallarından izleyen Almanyalı Türkler, bu duruma tepki gösterdi.

Mücadelenin şifreli kanalda olması nedeniyle meydanlara kurulan dev ekranlardan izlenmesi de mümkün olmayacak.

Şampiyonaya taraftar olarak renk katan, sokakları şenlendiren Türkler, evlere kapanmak istemediklerini ve coşkuyu meydanlarda yaşamayı arzuladıklarını dile getirdiler. 


 
 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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