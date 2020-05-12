Gurbetçi Şaban nerede çekildi, hangi şehirde

Gurbetçi Şaban filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından merak konusu oluyor. 1985 yapımı filmde göç olgusunun toplumsal yansımaları konu ediliyor. Peki, Gurbetçi Şaban filmi nerede çekildi? Gurbetçi Şaban filmi Almanya'nın Köln şehrinde çekildi.

12 Mayıs 2020 15:46
Gurbetçi Şaban nerede çekildi, hangi şehirde
Dram ve komedi türünü örneği olan filmde, saf görünümlü bir köylü olan Şaban, kurnazlık yapmaktan geri durmaz. İş bulmak için Almanya'ya çalışma izni olmadan gider ve yolda tanıştığı Bahar adlı bir kıza âşık olur. İşte, Gurbetçi Şaban filmine ilişkin tüm ayrıntılar...
GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gurbetçi Şaban filmi Almanya'nın Köln şehrinde çekildi.


GURBETÇİ ŞABAN KONUSU

1985 yılında Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmde Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Baykal Kent, Ayten Erman ve Müge Akyamaç gibi isimler rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle;

Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Almanya'daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban'ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.



OYUNCULAR VE ROLLERİ

Kemal Sunal: Şaban Yıldız
Müge Akyamaç: Bahar
Reha Yurdakul: Türk fabrika işçisi
Yavuzer Çetinkaya: Fritz
Baykal Kent: Fabrika amiri
Ayten Erman: Alman patronun eşi

 

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