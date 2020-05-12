Gurbetçi Şaban nerede çekildi, hangi şehirde

Dram ve komedi türünü örneği olan filmde, saf görünümlü bir köylü olan Şaban, kurnazlık yapmaktan geri durmaz. İş bulmak için Almanya'ya çalışma izni olmadan gider ve yolda tanıştığı Bahar adlı bir kıza âşık olur. İşte, Gurbetçi Şaban filmine ilişkin tüm ayrıntılar...Gurbetçi Şaban filmi Almanya'nın Köln şehrinde çekildi.1985 yılında Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmde Kemal Sunal, Reha Yurdakul, Baykal Kent, Ayten Erman ve Müge Akyamaç gibi isimler rol alıyor. Filmin konusu ise şöyle;Köyde işi olmayan Şaban para kazanmak için Almanya'ya gurbetçi olarak gider. Almanya'daki düzenli çalışma sistemine adapte olmaya çalışan Şaban'ın başından birçok olay geçer. Ama bazen rastlantılar, bazen de zekası sayesinde bu olaylardan sağ salim çıkmayı bilir.Kemal Sunal: Şaban YıldızMüge Akyamaç: BaharReha Yurdakul: Türk fabrika işçisiYavuzer Çetinkaya: FritzBaykal Kent: Fabrika amiriAyten Erman: Alman patronun eşi