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Gurbetçi oyuncudan Beşiktaş yanıtı

Beşiktaş'ın da takibinde olduğu iddia edilen gurbetçi oyuncu Salih Özcan'dan transfer için önemli bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gurbetçi oyuncudan Beşiktaş yanıtı
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04 Temmuz 2018 02:36
Beşiktaş'ın Almanya'daki transfer hedeflerinden olan Salih Özcan, Köln basınında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Köln'de forma giyen Salih Özcan, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

Yerel basına verdiği röportajında 'Bazı söylentiler var, Beşiktaş ile ilgili...' şeklindeki hatırlatmanın üzerine 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ''Köln ile 2 yıl daha sözleşmem var ve ayrılmayı düşünmüyorum. Bu takımı birlikte düşürdük, Bundesliga'ya birlikte çıkaracağız. Şu an önemsediğim tek şey bu'' ifadelerini kullandı.

Kadrosunu gençleştirmek isteyen Beşiktaş'ın 2013 yılından bu yana Köln altyapısında oynayan Salih ile ilgilendiği iddia edilmişti. 20 yaşındaki genç oyuncu geçen sezon kırmızı-beyazlı ekiple 32 resmi maça çıkmıştı.



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