TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Vanspor'u 1-0 yenerek moral bulan Fethiyespor, dış transferde Selçuk Alibaz'la anlaştı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Selçuk Alibaz ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
SELÇUK ALİBAZ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Almanya doğumlu 32 yaşındaki gurbetçi 10 numara, Türkiye'de Eskişehirspor, Afyonkarahisar, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da da görev yaptı.
SELÇUK ALİBAZ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Almanya doğumlu 32 yaşındaki gurbetçi 10 numara, Türkiye'de Eskişehirspor, Afyonkarahisar, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da da görev yaptı.
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