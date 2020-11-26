Gurban Gurbanov: "Sivasspor'u tebrik ederim"

Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor yenilgisini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gurban Gurbanov: 'Sivasspor'u tebrik ederim'
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26 Kasım 2020 23:07
Karabağ Teknik Direktörü Gurbanov, UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Gurbanov, "Sivasspor'u tebrik ederim, iyi bir maç kazandılar. Mağlubiyete üzülüyorum ama Sivas'ı tebrik ediyorum. Diğer maçlarda da başarılar diliyorum. Oyuncularım galip gelmek için her şeyi yaptı ama sonunda mağlup olduk, futbolda bu var." ifadelerini kullandı.

Eksikleri olduğuna değinen teknik adam, "Hiç değişiklik yapamadık, 1-2 oyuncumuz sağlam olsa oyunu hızlandırabilirdik. Elimizdeki futbolcularla en doğrusunu yapmaya çalıştık." dedi.



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