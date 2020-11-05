Gurban Gurbanov: "Sivas için mutluyum, bizim işimiz zor"

Karabağ teknik direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor karşısında aldıkları 2-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gurban Gurbanov: 'Sivas için mutluyum, bizim işimiz zor'
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05 Kasım 2020 23:06
Karabağ teknik direktörü Gurban Gurbanov, Sivasspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. 

Gurban Gurbanov açıklamasında; "Sivasspor'u tebrik ederim. Çok istekliydik, daha iyi oynamayı isterdik ama çok iyi bir defans vardı. Çok hızlı hücumlarla çıktılar. Daha çok topa sahip olmaya çalıştık ama Sivasspor'u her anlamda teşekkür ederim. Onlar için mutluyum. Bizim işimiz zorlaştı" dedi.


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