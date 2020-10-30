Gurban Gurbanov: 'Düşündüğümüz futbolu oynadık'

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında İspanya'nın Villarreal takımına 3-1 yenilen Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlayan Gurbanov, "Türk kardeşlerimizin ve tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.



Villarreal'in çok kaliteli bir takım olduğuna değinen Gurbanov, "Bugün çok önemli, tecrübeli, hızlı, kaliteli ve teknik bir takıma karşı oynadık. Ancak buna rağmen oyunun büyük bölümünde skoru koruduk. Düşündüğümüz futbolu oynadık ve çalıştıklarımızı sahaya yansıttık." diye konuştu.



Azerbaycan Ligi ile İspanya Ligi arasındaki farka vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Villarreal'in oyuncularının değeri bizden kat kat çok. La Liga ile bizim ligin seviyesi farklı ama bunu hissettirmedik. Futbolcularım elinden geleni yaptı. Sonunda mağlup olduk ama böyle takımlara karşı oynadığımız her maç bizim için çok önemli tecrübe oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



