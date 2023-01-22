Güray Vural'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'a mağlup olan Antalyaspor'da Güray Vural, transfer iddialarıyla ilgili konuştu.



İlk olarak mücadeleyi değerlendiren Güray Vural, "Galatasaray deplasmanında oynamak kolay değil. Ama biz cesaretli oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Önümüzdeki hafta çok önemli bir Ümraniyespor maçı var. Bütün konsantrasyonumuz şu andan itibaren ona." dedi.



Transfer iddialarıyla ilgili de konuşan başarılı sol bek, "Galatasaray büyük bir camia. Herkes oynamak ister. Ama sonuçta ben Antalyaspor'un sözleşmeli oyuncusuyum. Şu an için buradayım, bütün mücadelem Antalyaspor için." ifadelerini kullandı.





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