Güray Vural Antalyaspor'a imza attı

Antalyaspor, bonservisi elinde olan Güray Vural'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Güray Vural Antalyaspor'a imza attı
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05 Temmuz 2021 16:27
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 33 yaşındaki sol bek Güray Vural ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Güray Vural için imza töreni düzenlendi.

Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer, törende, Vural'ın ligin önemli takımlarında forma giydiğini hatırlattı.

Antalyaspor'un Antalya'nın en önemli markası olduğunu belirten Özer, "Antalyaspor, stadı, tesisi, taraftarı ve çalışanlarıyla büyük bir camiadır. Güray da bu formayı performansı ve davranışlarıyla layıkıyla taşıyacaktır." dedi.

Antalyaspor'da forma giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Güray Vural da, takıma önemli katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

Geçen yıl Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Vural, açıklamasının ardından iki yıllık sözleşmeye imza attı.


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