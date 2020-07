Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam?

Yemek tarihi arayanlar ve kararsız olanlara alternatif yardımı yapabilmek için bugün ne pişirsem seçeneklerini bir araya getirdik. Ne pişireceğini bilemeyen veya karar vermek için tavsiye isteyen ev hanımları bugün ne pişirsem sorusunu arama yaparak çözüm arıyor. Bunun sebebi farklı alternetifler bugün ne pişireceğinizi sizlere önerebilir ve faydası dokunabilir. Bugün ne pişirsem? Bugün ne yemek yapsam? Yemek tarifi önerileri ile birlikte haberimizde...Yemek önerileri sayesinde bugün ne pişirsem sorunuza ilişkin farklı alternatifler bulabilirsiniz.Etli Pilav TarifiNohutlu pilavArpa Şehriye PilavıNohutlu Bulgur PilavıYeşil FasulyeMantar YemeğiHaşlama Et YemeğiTekirdağ köftesiPatates OturtmaArnavut CiğeriÇeşnili Et SoteKöfteli Patates YemeğiEtli Patates YemeğiGüveçte Et SoteEtli BezelyeFırında Et HaşlamaIzgara KöfteSebzeli TavukBu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.Sebzeli Yoğurtlu SalataGöbek SalataYumurta SalatasıGarnitürlü Patates SalatasıSemizotu SalatasıTurplu Kıvırcık SalatasıKuru Fasulye PiyazıRevani TatlısıAyva TatlısıTarçınlı Cevizli irmik HelvasıÇatal TatlısıLokma TatlısıEkmek Kadayıfı TatlısıKadayıf DolmasıSütlaç TarifiTiramisuSupangle TarifiBitter Çikolatalı PudingŞekerpareGüllaçSon olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz.Zeytinyağlı SarmaIspanaklı BörekPatates ToplarıSoğan Halkasıİçli KöfteKaşarlı Patlıcan KızartmaKırmızı Mercimek KöftesiYarım kilo kuzu gerdan eti3 tepeleme yemek kaşığı un4 yemek kaşığı yoğurt1 yumurtanın sarısıBir tutam pul biber3 yemek kaşığı tereyağıLimon suyuKuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın.Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın.Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim.Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin.Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin.Çorbanız hazır. Afiyet olsun.Malzemeler :1 tane patates3 tane biber3 tane domates3 tane yumurtadilerseniz kaşar peyniri rendesituz, pulbiber(isterseniz)Hazırlanışı :Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.Afiyet olsun.Hamurunu hazırlamak İçin;2 su bardağı un10 su bardağı suBir tutam tuzÇorbası İçin;1 tüm tavuk2 limon suyuYarım çay bardağı sıvıyağ2 yemek kaşığı domates salçasıYarım su bardağı unBir tutam tuzBir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın.Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın.Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin.Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin.Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun.Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.Malzemeler:1 Adet bütün tavuk göğsü1 büyük soğan1'er adet kırmızı ve yeşil biber4 yemek kaşığı sıvı yağ1 çay kaşığı tuz1 tatlı kaşığı pul biberBir tutam karabiberBeşamel sos malzemeleri:3 su bardağı sütTepeleme 2 yemek kaşığı un40 gram tereyağı1 çay kaşığı tuzYarım çay kaşığı karabiberPatatesler için malzemeler:3 adet çok büyük olmayan patates1 tatlı kaşığı kekikYarım çay kaşığı tuzBir tutam kırmızı toz biberyarım çay bardağı zeytinyağı100 gram kaşar peyniriMalzemeler:4 adet patlıcan2 adet domates1 adet kırmızı biber2 adet yeşil biber1 adet soğan3 adet sarımsak3 yemek kaşığı zeytinyağıTuz1/2 limon suyuBiberler ve patlıcanlar fırında veya ocakta közlenir. ( Daha lezzetli olması için fırında közlemenizi öneririz)Közledikten sonra kabukları soyulup küçük küçük doğranır.Domatesler küp küp doğrandıktan sonra soğan ince ince kesilir ve derin bir kaseye alınır.Üzerine doğranan maydanozlar, dövülen sarımsaklar, tuz, limon suyu ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır.