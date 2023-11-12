Günün VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 12. haftada oynanacak pazar günü maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

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Günün VAR hakemleri belli oldu
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12 Kasım 2023 12:14
Son güncelleme 12 Kasım 2023 12:18
Trendyol Süper Lig'de 12. haftada oynanan pazar günü maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

İşte haftanın VAR hakemleri;
13.30 | Pendikspor - Samsunspor
VAR: Bülent Birincioğlu
Orta hakem: Burak Pakkan

16.00 | Beşiktaş - Başakşehir
VAR: Mustafa İlker Coşkun
Orta hakem: Arda Kardeşler

16.00 | Çaykur Rizespor - İstanbulspor
VAR: Mustafa Öğretmenoğlu
Orta hakem: Sarper Barış Saka

19.00 | Adana Demirspor - Fenerbahçe
VAR: Suat Arslanboğa
Orta hakem: Halil Umut Meler


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