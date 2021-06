Günün maç programı (Hollanda - Çekya, Belçika - Portekiz) muhtemel 11

UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan bugün oynanacak 2 maçla devam ediyor.



İşte günün maçları, muhtemel 11'leri ve dikkat çeken bilgileri... 19:00: Hollanda - Çek Cumhuriyeti (Budapeşte)



C Grubu'nu 3'te 3 yaparak tamamlayan Hollanda Çekya karşısına da favori olarak çıkacak. 2018 Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra EURO 2020'ye hızlı giriş yapan Hollanda grup maçlarında 8 gol attı. Özellikle 3 gol atan Wijnaldum ve sağ bek Dumfries en çok dikkat çeken isimlerin başında geldi.



Çekya ise D Grubu'nda özellikle Patrick Schick'in performansıyla gruptan en iyi üçüncüler arasına girerek çıkmayı başarmıştı. Çekya favori olmasa da Hollanda karşısında dirençli bir oyun ortaya koyması sürpriz olmayacak.



Muhtemel 11'ler



Hollanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen



Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Soucek, Holes; Masopust, Barak, Jankto; Schick



22:00 Belçika - Portekiz (Sevilla)



Günün ikinci maçında turnuvanın favori ekipleri Belçika ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Hangi takım turu geçerse erken veda etmiş olacak. Belçika Lukaku ve De Bruyne'un akılda kalan performanslarıyla hafızalarda yer etti. Savunmada zaman zaman hatalar yapsalar da istedikleri an gol atabileceklerini kaliteli ayakları sayesinde kanıtladılar.



Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Ronaldo'nun gol krallığında 5 golle zirvedeki performansıyla son 16'ya kaldı. Her ne kadar en iyi üçüncüler arasında olarak gruptan çıktılarsa da bulundukları grubun zorluğu açısından normal bir konumda görünüyorlar. Dikkat çeken bilgilerde Belçika, elemelerden bu yana oynadığı maçlarda 47 gol atıp kalelerinde 4 gol gördü. Avrupa Şampiyonası'nda 13 maçlık galibiyet serileri var ve bu maçı da kazanırlarsa Almanya'nın 13 maçlık rekoruna ortak olacaklar.



Muhtemel 11'ler



Belçika: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Carrasco, Lukaku, E. Hazard



Portekiz: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota