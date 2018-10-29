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Günün kuponuna 1900 kez oynandı!

Avrupa'da günün maçlarından oluşan kupon çılgınca ilgi gördü. Peki o kuponda hangi maçlar var ve oran ne? İşte yanıtı...

Kaynak: Sporx.com
Günün kuponuna 1900 kez oynandı!
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29 Ekim 2018 16:25
iddaa'da para kazanmak isteyenler günün dikkat çeken kuponlarını ararken, Bilyoner'de çarpıcı bir kupon adeta olay yarattı. 

Bilyoner'in Tribün bölümünde "Ischenko 17" adlı kullanıcının öne çıkan kuponu 1900 kez oynandı. 

29 Ekim Pazartesi günü bültende yer alan 4 maçtan oluşan kuponun oranı 10,79! Bu fırsatı siz de anında değerlendirebilirsiniz.

HEMEN TIKLAYARAK BİLYONER'DE GÜNÜN O ÇILGIN KUPONUNA OYNAYABİLİRSİNİZ!

İŞTE O KUPON ↓↓

MAÇ KODU MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN
197 Lazio - Inter (2-3 Gol) 1,80
611 Bochum - Regensburg (2-3 Gol) 1,85
612 PAOK - Panathinaikos (2-3 Gol) 1,80
613 Clermont - Brest (2-3 Gol) 1,80
TOPLAM ORAN 10,79
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