iddaa'da para kazanmak isteyenler günün dikkat çeken kuponlarını ararken, Bilyoner'de çarpıcı bir kupon adeta olay yarattı.
Bilyoner'in Tribün bölümünde "Ischenko 17" adlı kullanıcının öne çıkan kuponu 1900 kez oynandı.
29 Ekim Pazartesi günü bültende yer alan 4 maçtan oluşan kuponun oranı 10,79! Bu fırsatı siz de anında değerlendirebilirsiniz.
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Bilyoner'in Tribün bölümünde "Ischenko 17" adlı kullanıcının öne çıkan kuponu 1900 kez oynandı.
29 Ekim Pazartesi günü bültende yer alan 4 maçtan oluşan kuponun oranı 10,79! Bu fırsatı siz de anında değerlendirebilirsiniz.
HEMEN TIKLAYARAK BİLYONER'DE GÜNÜN O ÇILGIN KUPONUNA OYNAYABİLİRSİNİZ!
İŞTE O KUPON ↓↓
|MAÇ KODU
|MAÇ ADI
|BAHİS TÜRÜ
|ORAN
|197
|Lazio - Inter
|(2-3 Gol)
|1,80
|611
|Bochum - Regensburg
|(2-3 Gol)
|1,85
|612
|PAOK - Panathinaikos
|(2-3 Gol)
|1,80
|613
|Clermont - Brest
|(2-3 Gol)
|1,80
|TOPLAM ORAN
|10,79