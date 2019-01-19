Günün iddaa bankoları (19 ocak cumartesi) banko iddaa kuponları

İlk yarının lideri Borussia Dortmund, deplasmanda RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. RB Leipzig ilk yarının sonlarına doğru toparlandı ve ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Ancak bence istikrar sorunları var. Ayrıca bu maç öncesi Bruma sakatlandı. Ilsanker'in cezası devam ediyor, ayrıca uzun süreli sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Forsberg'in de oynama ihtimali oldukça düşük... Dortmund'da ise Akanji dışında önemli bir eksik yok. Ben Dortmund'un sezonun ikinci yarısına da çok iyi bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Üst de denenebilir ancak ben ev sahibi ekibin savunmada sıkıntı yaşayacağını düşündüğüm için önceliği Dortmund galibiyetine veriyorum.

Gulacsi – Klostermann, Konate, Upamecano, Halstenberg – Laimer, Demme, Kampl – Sabitzer, Poulsen, Werner

Bürki – Piszczek, Zagadou, Diallo, Hakimi – Witsel, Delaney – Sancho, Reus, Bruun Larsen – Götze

122 GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ ÜST 1.30 124 ARSENAL - CHELSEA ÜST 1.45 126 HUESCA - ATLETICO MADRID 2 1.50 132 INTER - SASSUOLO TG 2-3 1.85

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'da bugün(19 ocak cumartesi) para kazanmak isteyenler için müthiş haber.vesizler için hazırladık. 19 ocak cumartesi günüburada...İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea karşılaşacak. Unai Emery yönetimindeki Arsenal maça 41 puanla başlayacak. Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea ise 47 puanla Emirates'e çıkacak. Ligin ikinci haftasında Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 3-2 kazandı ama Arsenal rövanşı almak için fazlasıyla cesur olacaktır. Özellikle Manchester United'ın da Arsenal'i yakalamasının ardından Emery ve ekibinin bu sıralar hata yapma şansı yok. Chelsea kazanıyor ama skor olarak maçları koparmakta problem yaşıyor. Fakat bu kez ne yapacaklarını tahmin etmek kolay değil. Ancak Üst seçeneği bize kesinlikle kazandıracaktır.Leno; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Bellerin, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Aubameyang, Iwobi; LacazetteKepa; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Pedro, Hazard, WillianSüper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Devre arasında transferde nasıl bir yol izleyeceği merak edilen ve sezon başından beri adeta yılan hikayesine dönen forvet transferi her yerde konuşulan G.Saray ligin ikinci yarısına da oldukça sıkıntılı şekilde hazırlanıyor. Eren, Serdar ve Rodrigues ile yollarını ayıran Sarı Kırmızılılar, Ozan Kabak ile de yol ayrımını açıkladılar. Açıkçası bu kadar sıkıntı varken bence ligde oynayabilecekleri en iyi rakiple karşılaşacaklar. Bayram Bektaş ile tek maça çıkan ve geçtiğimiz günlerde hoca ile sözleşmesi fesh edilen Ankaragücü'nün Türk Telekom'da direnebileceğini düşünmüyorum. 1 seçimi ideal tercih olur.G.Saray: Muslera-Mariano-Donk-Maicon-Ömer-Fernando-N'Diaye-Feghouli-Sinan-Henry-YunusA.Gücü: Altay -Pinto-Kone-Yalçın-Erdem-Djedje-Kenan-Bifouma-Faty-Cerci-Kubilay