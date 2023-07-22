Günün en farklı galibiyeti Japonya'dan

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 4 maçla devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Günün en farklı galibiyeti Japonya'dan
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22 Temmuz 2023 17:16
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 4 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda, üçüncü gün maçları tamamlandı.

Üst üste üçüncü kez turnuvadan şampiyonlukla dönmeyi hedefleyen ABD, ilk kez katılan Vietnam'ı 3-0'la geçerek E Grubu'na 3 puanla giriş yaptı.

Japonya, Zambiya'yı 5-0 mağlup ederek ilk maçların ardından C Grubu'nda averajla liderliğe yükseldi.

D Grubu'nda ise İngiltere, Haiti'yi; Danimarka ise Çin'i 1-0 yenerek liderlik koltuğunu paylaştı.

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