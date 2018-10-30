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Günün en çok oynanan iki kuponu ve oranları!

Salı günü Avrupa'da günün maçlarından oluşan iki kupon büyük ilgi görüyor. O iki kuponda hangi maçlar ve tercihler yer alıyor? Detaylar sizler için burada..

Kaynak: Sporx.com
Günün en çok oynanan iki kuponu ve oranları!
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30 Ekim 2018 14:48
iddaa'da para kazanmak isteyenler hafta içi bülteninde kazanmak için iddialı kuponlar ararken, Bilyoner'de paylaşılan iki kupon heyecan yarattı. 

Bilyoner'in Tribün bölümünde kuponlarını paylaşan üyeler, 30 Ekim Salı günü en çok iki kupona yüklendiler. 

Günün en çok oynanan iki kuponunu ve o kuponlarda yer alan maçlarla ilgili tercihleri sizler için derledik. 

HEMEN TIKLAYARAK BİLYONER'DE GÜNÜN O ÇILGIN KUPONUNA OYNAYABİLİRSİNİZ!

İŞTE O KUPON ↓↓

KOD MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN
415 Darmstadt - Hertha Berlin (2) 1,60
419 Montepellier - Nantes (2-3 Gol) 1,75
452 Augsburg - Mainz (2-3 Gol) 1,80
TOPLAM ORAN: 5.04

KOD MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN 
435  Bournemouth - Norwich (2,5 Üstü) 1,55
458 Falkirk - Ross County (İY/MS 2/2) 1,90
780  Kızılyıldız - Galatasaray  (TS:159.5 Üstü) 1,70
TOPLAM ORAN: 5,01
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