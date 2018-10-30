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KOD MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN 415 Darmstadt - Hertha Berlin (2) 1,60 419 Montepellier - Nantes (2-3 Gol) 1,75 452 Augsburg - Mainz (2-3 Gol) 1,80 TOPLAM ORAN: 5.04

KOD MAÇ ADI BAHİS TÜRÜ ORAN 435 Bournemouth - Norwich (2,5 Üstü) 1,55 458 Falkirk - Ross County (İY/MS 2/2) 1,90 780 Kızılyıldız - Galatasaray (TS:159.5 Üstü) 1,70 TOPLAM ORAN: 5,01

iddaa'da para kazanmak isteyenler hafta içi bülteninde kazanmak için iddialı kuponlar ararken, Bilyoner'de paylaşılan iki kupon heyecan yarattı.Bilyoner'in Tribün bölümünde kuponlarını paylaşan üyeler, 30 Ekim Salı günü en çok iki kupona yüklendiler.Günün en çok oynanan iki kuponunu ve o kuponlarda yer alan maçlarla ilgili tercihleri sizler için derledik.