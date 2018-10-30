iddaa'da para kazanmak isteyenler hafta içi bülteninde kazanmak için iddialı kuponlar ararken, Bilyoner'de paylaşılan iki kupon heyecan yarattı.
Bilyoner'in Tribün bölümünde kuponlarını paylaşan üyeler, 30 Ekim Salı günü en çok iki kupona yüklendiler.
Günün en çok oynanan iki kuponunu ve o kuponlarda yer alan maçlarla ilgili tercihleri sizler için derledik.
HEMEN TIKLAYARAK BİLYONER'DE GÜNÜN O ÇILGIN KUPONUNA OYNAYABİLİRSİNİZ!
İŞTE O KUPON ↓↓
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Bilyoner'in Tribün bölümünde kuponlarını paylaşan üyeler, 30 Ekim Salı günü en çok iki kupona yüklendiler.
Günün en çok oynanan iki kuponunu ve o kuponlarda yer alan maçlarla ilgili tercihleri sizler için derledik.
HEMEN TIKLAYARAK BİLYONER'DE GÜNÜN O ÇILGIN KUPONUNA OYNAYABİLİRSİNİZ!
İŞTE O KUPON ↓↓
|KOD
|MAÇ ADI
|BAHİS TÜRÜ
|ORAN
|415
|Darmstadt - Hertha Berlin
|(2)
|1,60
|419
|Montepellier - Nantes
|(2-3 Gol)
|1,75
|452
|Augsburg - Mainz
|(2-3 Gol)
|1,80
|TOPLAM ORAN:
|5.04
|KOD
|MAÇ ADI
|BAHİS TÜRÜ
|ORAN
|435
|Bournemouth - Norwich
|(2,5 Üstü)
|1,55
|458
|Falkirk - Ross County
|(İY/MS 2/2)
|1,90
|780
|Kızılyıldız - Galatasaray
|(TS:159.5 Üstü)
|1,70
|TOPLAM ORAN:
|5,01