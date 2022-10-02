Günün büyük heyecanı

2 Ekim Pazar akşam seansında yıldızlı karşılaşmalar bizleri bekliyor. İşte liste...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Günün büyük heyecanı
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02 Ekim 2022 15:51
Türkiye'de ve dünyada 2 Ekim Pazar günü akşam seansında önemli spor müsabakaları oynanacak. Bu akşamın öne çıkan spor karşılaşmalarını sizler için hazırladık.

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu - Keçiörengücü

AMPUTE FUTBOL DÜNYA KUPASI
20.00 Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Liberya ile Riva'da karşı karşıya gelecek.

İTALYA LİGİ
19:00 Atalanta - Fiorentina

FRANSA LİGİ
21:45 Lens - Lyon

İSPANYA LİGİ
19:30 Girona - Real Sociedad
22:00 Real Madrid - Osasuna

HOLLANDA LİGİ
21:00 Emmen - Heerenveen

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