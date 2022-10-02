Günün büyük heyecanı

Türkiye'de ve dünyada 2 Ekim Pazar günü akşam seansında önemli spor müsabakaları oynanacak. Bu akşamın öne çıkan spor karşılaşmalarını sizler için hazırladık.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu - Keçiörengücü
AMPUTE FUTBOL DÜNYA KUPASI
20.00 Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Liberya ile Riva'da karşı karşıya gelecek.
İTALYA LİGİ
19:00 Atalanta - Fiorentina
FRANSA LİGİ
21:45 Lens - Lyon
İSPANYA LİGİ
19:30 Girona - Real Sociedad
22:00 Real Madrid - Osasuna
HOLLANDA LİGİ
21:00 Emmen - Heerenveen
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altınordu - Keçiörengücü
AMPUTE FUTBOL DÜNYA KUPASI
20.00 Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Liberya ile Riva'da karşı karşıya gelecek.
İTALYA LİGİ
19:00 Atalanta - Fiorentina
FRANSA LİGİ
21:45 Lens - Lyon
İSPANYA LİGİ
19:30 Girona - Real Sociedad
22:00 Real Madrid - Osasuna
HOLLANDA LİGİ
21:00 Emmen - Heerenveen
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