500 TL YATIRILAN O KUPONU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

THY Euroleague'in ikinci haftasında önemli karşılaşmalar oynanacak. 16 Ekim Salı günü başlayacak ikinci hafta heyecanı öncesinde dikkat çeken bir kupon paylaşımı çok konuşuldu.Bilyoner'de kupon yapan bir üye, Salı günü için hazırladığı ve 500 TL yatırarak oynadığı kuponu "Tribün" bölümünden paylaştı. 14:30 itibariyle bu kuponu beğenen 500 kişi de aynı kupona para yatırdı.782- Darüşşafaka - Buducnost(6.5h) (MS 1)785- Maccabi Tel Aviv - CSKA Moskova (TS:170.5) Üstü791- Bayern Münih - Panathinaikos(TS:156.5) Üstü792- Gran Canaria(5.5h) - Barcelona (MS 2)