THY Euroleague'in ikinci haftasında önemli karşılaşmalar oynanacak. 16 Ekim Salı günü başlayacak ikinci hafta heyecanı öncesinde dikkat çeken bir kupon paylaşımı çok konuşuldu.
Bilyoner'de kupon yapan bir üye, Salı günü için hazırladığı ve 500 TL yatırarak oynadığı kuponu "Tribün" bölümünden paylaştı. 14:30 itibariyle bu kuponu beğenen 500 kişi de aynı kupona para yatırdı.
500 TL YATIRILAN O KUPONU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...
782- Darüşşafaka - Buducnost(6.5h) (MS 1)
785- Maccabi Tel Aviv - CSKA Moskova (TS:170.5) Üstü
791- Bayern Münih - Panathinaikos(TS:156.5) Üstü
792- Gran Canaria(5.5h) - Barcelona (MS 2)
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Bilyoner'de kupon yapan bir üye, Salı günü için hazırladığı ve 500 TL yatırarak oynadığı kuponu "Tribün" bölümünden paylaştı. 14:30 itibariyle bu kuponu beğenen 500 kişi de aynı kupona para yatırdı.
500 TL YATIRILAN O KUPONU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...
782- Darüşşafaka - Buducnost(6.5h) (MS 1)
785- Maccabi Tel Aviv - CSKA Moskova (TS:170.5) Üstü
791- Bayern Münih - Panathinaikos(TS:156.5) Üstü
792- Gran Canaria(5.5h) - Barcelona (MS 2)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın