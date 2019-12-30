Günter: 'Mancini'nin gidişi beni bitirdi'

Galatasaray'dan sonra İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter, Alman basınına röportaj verdi.Günter, Klopp ile çalışma düzeninden Galatasaray'a geldiği genç yaşında yaşadıklarına kadar bir çok konuda samimi itiraflarda bulundu.Koray Günter'in açıklamaları şu şekilde:"Dortmund'dan ayrıldığım için Klopp'a kızgın değilim. Benim üzerimdeki potansiyeli görüp bana değer verdiğini hissettirmişti. Dortmund'da olduğum yıllar benim için çok değerli. Çok oynamadım, en azından 1-2 maç ama olmadı. Takımın bir parçası olmama rağmen oynamamayı sorun etmedim çünkü çok gençtim. Önümde Hummels Subotic ve Sokratis vardı. Dünya standardında oyunculardı. Genç oyuncu olarak sadece en yüksek seviyede var olduğumu ıspat etmek istiyordum ama olmadı""Galatasaray'a yine çok gençken transfer oldum. Roberto Mancini beni çağırdığında gerçekten etkilenmiştim. Bana planlarını anlattı. Ben de hızlıca uyum sağlamaya başladım. Sonuçta Klopp'tan sonra başka büyük bir hocayla çalışacaktım ama 6 ay sonra görevinden alındı ve beni bitirdi""Çapraz bağlarım kopmadan İstanbul'da çok farklı deneyimim olabilirdi. Sakatlanmadan önce 2 yıllık sözleşmem vardı. Normal olarak ben sakatlandıktan sonra takıma yeni transferler geldi. Umudum kalmamıştı. Mümkün olduğunca hızlı şekilde Türkiye'den ayrılmak istedim ama kulüp engel oldu. Sonra da İtalya macerası başladı. Ben şimdi zorluklarla daha rahat başa çıkabiliyorum. Saha dışında beni üzebilecek bir şey de artık yok. Genel olarak İstanbul harika bir şehir, benim için büyük deneyim oldu. Futbol olarak iyi değildi belki ama gelişmemi sağladı"